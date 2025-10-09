Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп принял приглашение Нетаньяху выступить перед Кнессетом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов выступить в Кнессете — израильском парламенте. Он принял официальное приглашение от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказал портал Axios.

«Они хотят, чтобы я выступил с речью перед Кнессетом, и я это точно сделаю, если они хотят», — приводит слова Трампа издание.

Кроме того, президент заметил, что Биньямин Нетаньяху «очень рад» достигнутой договорённости с ХАМАС.

Нетаньяху связался с Трампом после того, как удалось достичь соглашения об освобождении заложников от палестинского движения ХАМАС и пригласил его выступить в Кнессете.

Напомним, Израиль и ХАМАС подписали первый этап соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. В рамках договора ХАМАС обязался освободить всех выживших заложников. При этом лидеры движения призвали следить за выполнением Израилем обязательств по Газе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше