Трамп принял приглашение Нетаньяху выступить перед Кнессетом

Напомним, Израиль и ХАМАС подписали первый этап соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. В рамках договора ХАМАС обязался освободить всех выживших заложников. При этом лидеры движения призвали следить за выполнением Израилем обязательств по Газе.