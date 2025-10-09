Трамп принял приглашение Нетаньяху выступить перед Кнессетом

«Они хотят, чтобы я выступил с речью перед Кнессетом, и я это точно сделаю, если они хотят», — приводит слова Трампа издание.
Кроме того, президент заметил, что Биньямин Нетаньяху «очень рад» достигнутой договорённости с ХАМАС.
Нетаньяху связался с Трампом после того, как удалось достичь соглашения об освобождении заложников от палестинского движения ХАМАС и пригласил его выступить в Кнессете.
Напомним, Израиль и ХАМАС подписали первый этап соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. В рамках договора ХАМАС обязался освободить всех выживших заложников. При этом лидеры движения призвали следить за выполнением Израилем обязательств по Газе.
