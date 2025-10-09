Ричмонд
В Конгрессе заявили, что России и США не следует враждовать

Луна отметила, что контакты с РФ важны не только для США, но и для всего мирового сообщества.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Соединённые Штаты не должны враждовать, обеим странам следует поддерживать диалог, заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

«Нашим странам не нужно быть врагами. Союзники в торговле выгодны всем. Я знаю, что я не единственная в Конгрессе или в Америке, кто считает, что поддержание этого диалога крайне важно», — написала она на своей странице в соцсети X*.

Луна отметила, что контакты с РФ по вопросам торговли и урегулирования имеют большое значение не только для американской стороны, но и для всего мирового сообщества.

Напомним, 2 октября российский президент Владимир Путин на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия стремится к полноценному восстановлению отношений с США, несмотря на существующие противоречия. Он добавил, что РФ оставляет за собой право руководствоваться собственными национальными интересами.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.