Генсек ООН Гутерриш поддержал мирные договорённости Израиля и ХАМАС

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп объявил о подписании первого этапа мирного договора между Израилем и ХАМАС. В документе предусмотрено освобождение заложников и постепенный вывод израильских войск из сектора Газа. Сам президент США назвал этот день «великим моментом для Израиля, арабского мира и всего человечества».