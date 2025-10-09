Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек ООН поприветствовал мирные договоренности между Израилем и ХАМАС

ООН поддержит выполнение договоренностей по сектору Газа и увеличит объемы гуманитарной помощи анклаву.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует договоренности, достигнутые между Израилем и палестинским движением ХАМАС, говорится в его заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп и стороны подписали документ о реализации первого этапа плана по урегулированию в Газе. В рамках исполнения этих договорённостей должны быть освобождены все заложники. Израиль отведёт свои войска до согласованной линии.

«Я приветствую объявление о заключении соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, основанного на предложении, выдвинутом президентом Дональдом Трампом», — подчеркнул Гутерреш.

Генсек отметил, что ООН поддержит полное выполнение договоренностей, увеличит объемы гуманитарной помощи Газе и займётся продвижением усилий по восстановлению палестинского анклава.

Он также дал высокую оценку посреднической деятельности США, Катара, Турции и Египта. Кроме того, Гутерреш попросил продолжить работу по нормализации ситуации в регионе.

«Я настоятельно призываю все заинтересованные стороны воспользоваться этой важной возможностью, чтобы проложить надежный политический путь к прекращению оккупации, признанию права палестинского народа на самоопределение и достижению решения о создании двух государств, которое позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности. Ставки как никогда высоки», — добавил глава всемирной организации.

Напомним, в конце сентября Дональд Трамп заявил, что ряд стран, которые официально признали государственность Палестины, сделали это «по глупости». Такое решение приняли соответственно Канада, Австралия и Британия.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше