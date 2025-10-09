Генсек ООН поприветствовал мирные договоренности между Израилем и ХАМАС

Ранее президент США Дональд Трамп и стороны подписали документ о реализации первого этапа плана по урегулированию в Газе. В рамках исполнения этих договорённостей должны быть освобождены все заложники. Израиль отведёт свои войска до согласованной линии.
«Я приветствую объявление о заключении соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, основанного на предложении, выдвинутом президентом Дональдом Трампом», — подчеркнул Гутерреш.
Генсек отметил, что ООН поддержит полное выполнение договоренностей, увеличит объемы гуманитарной помощи Газе и займётся продвижением усилий по восстановлению палестинского анклава.
Он также дал высокую оценку посреднической деятельности США, Катара, Турции и Египта. Кроме того, Гутерреш попросил продолжить работу по нормализации ситуации в регионе.
«Я настоятельно призываю все заинтересованные стороны воспользоваться этой важной возможностью, чтобы проложить надежный политический путь к прекращению оккупации, признанию права палестинского народа на самоопределение и достижению решения о создании двух государств, которое позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности. Ставки как никогда высоки», — добавил глава всемирной организации.
Напомним, в конце сентября Дональд Трамп заявил, что ряд стран, которые официально признали государственность Палестины, сделали это «по глупости». Такое решение приняли соответственно Канада, Австралия и Британия.