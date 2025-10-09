Генсек ООН поприветствовал мирные договоренности между Израилем и ХАМАС

«Я настоятельно призываю все заинтересованные стороны воспользоваться этой важной возможностью, чтобы проложить надежный политический путь к прекращению оккупации, признанию права палестинского народа на самоопределение и достижению решения о создании двух государств, которое позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности. Ставки как никогда высоки», — добавил глава всемирной организации.