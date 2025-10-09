Ричмонд
ХАМАС освободит всех израильских заложников в субботу

Количество подлежащих освобождению заложников пока не раскрывается.

Источник: Аргументы и факты

Палестинское движение ХАМАС намерено освободить всех оставшихся в живых израильских заложников в ближайшие дни. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров. По их данным, освобождение планируется уже в субботу.

Между тем телеканал CNN передает, что по информации из израильских источников, процесс может начаться в субботу или воскресенье. Конкретные детали соглашения, а также количество подлежащих освобождению заложников пока не раскрываются.

Портал Axios со ссылкой на представителя американской администрации отмечает, что освобождение может состояться в течение 72 часов после того, как израильское правительство утвердит соответствующее соглашение по сектору Газа.

Ранее власти Израиля и представители палестинского движения ХАМАС подписали документ о реализации первого этапа урегулирования конфликта в секторе Газа.

