«Друзья вместе, враги напрягаются»: Медведев сделал заявление по прибытии в Пхеньян

Ранее востоковед, кореевед и кандидат социологических наук Андрей Ланьков в подкасте «Smarent Pro недвижимость» заявил, что довольно сложно говорить о будущем экономических отношений между Москвой и Пхеньяном. Дело в том, что северокорейцы закупили бы то, что делают россияне, но у них нет денег. Производимые Северной Кореей товары в то же время довольно качественные, но не будут пользоваться спросом в России.