«Друзья вместе, враги напрягаются»: Медведев сделал заявление по прибытии в Пхеньян

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал свой визит в КНДР, куда он прибыл 8 октября во главе делегации «Единой России». Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX.
— Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются, — говорится в сообщении.
Российская делегация примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию основания Трудовой партии Кореи.
Ранее востоковед, кореевед и кандидат социологических наук Андрей Ланьков в подкасте «Smarent Pro недвижимость» заявил, что довольно сложно говорить о будущем экономических отношений между Москвой и Пхеньяном. Дело в том, что северокорейцы закупили бы то, что делают россияне, но у них нет денег. Производимые Северной Кореей товары в то же время довольно качественные, но не будут пользоваться спросом в России.
Также стало известно, что президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе визита в демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей. Трамп приедет в Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 31 октября и 1 ноября в городе Кенджу.