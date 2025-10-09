Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХАМАС заявило, что не откажется от борьбы за права палестинского народа

Представители ХАМАС подчеркнули, что «жертвы палестинского народа не будут напрасными».

Источник: Аргументы и факты

Палестинское движение ХАМАС заявило, что не намерено отказываться от фундаментальных прав палестинского народа — свободы, независимости и самоопределения. Об этом говорится в официальном заявлении организации, опубликованном после сообщений о достигнутых договорённостях с Израилем.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны согласовали первую фазу плана по урегулированию конфликта: ХАМАС освободит удерживаемых заложников, а израильская армия начнёт отвод своих войск. Это соглашение, по словам американского лидера, должно стать шагом к дальнейшему снижению напряженности в регионе.

В своём заявлении представители ХАМАС подчеркнули, что «жертвы палестинского народа не будут напрасными» и движение останется верным своему обещанию защищать национальные интересы. Организация заявила, что будет добиваться полного признания права палестинцев на свободу и независимость, несмотря на политическое и военное давление.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует договоренности, достигнутые между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше