ХАМАС заявило, что не откажется от борьбы за права палестинского народа

Палестинское движение ХАМАС заявило, что не намерено отказываться от фундаментальных прав палестинского народа — свободы, независимости и самоопределения. Об этом говорится в официальном заявлении организации, опубликованном после сообщений о достигнутых договорённостях с Израилем.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны согласовали первую фазу плана по урегулированию конфликта: ХАМАС освободит удерживаемых заложников, а израильская армия начнёт отвод своих войск. Это соглашение, по словам американского лидера, должно стать шагом к дальнейшему снижению напряженности в регионе.
В своём заявлении представители ХАМАС подчеркнули, что «жертвы палестинского народа не будут напрасными» и движение останется верным своему обещанию защищать национальные интересы. Организация заявила, что будет добиваться полного признания права палестинцев на свободу и независимость, несмотря на политическое и военное давление.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует договоренности, достигнутые между Израилем и палестинским движением ХАМАС.