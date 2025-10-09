Владимир Зеленский ежемесячно перенаправляет порядка $50 млн в некий саудовский банк, эти деньги должны были направляться на боевые действия. Об этом aif.ru заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
По словам республиканки Анны Паулины Луны из Палаты представителей США, Владимир Зеленский ежемесячно отправляет около $50 миллионов в анонимный саудовский банк.
«Если конгрессвуман Луна заявила, что Зеленский переводит деньги, значит, она владеет информацией. Если это неправда, то Зеленскому нужно подать в суд, но этого не произойдет. Потому что ему придется доказать, что таких переводов не было. Я думаю, Луна рассказала только об одном эпизоде, потому что Зеленский организовал целый круг людей, которые занимаются хранением и отмыванием его денег», — сказал Олейник.
Он отметил, что по декларации официальная зарплата Зеленского составляет $666 в месяц.
«Деньги, которые перенаправляют в Саудовскую Аравию и другие страны, нажиты “непосильным трудом” на боевых действиях. Военные действия — это самая прибыльная статья доходов», — пояснил Олейник.