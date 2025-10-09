Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что заложники ХАМАС вернутся домой 13 октября

Президент США Дональд Трамп заявил, что заложники палестинского движения ХАМАС вернутся домой 13 октября. Освобождение людей стало условием первого этапа соглашения с Израилем по регулированию конфликта в секторе Газа.

Источник: Life.ru

«Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены. Они все вернутся в понедельник. В том числе тела погибших», — отметил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее израильские СМИ сообщали, что представители ХАМАС планируют отпустить всех выживших израильских заложников в ближайшую субботу, 11 октября.

Напомним, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. В рамках этого договора ХАМАС обязуется освободить всех выживших заложников. Лидеры движения также призвали следить за тем, как Израиль выполняет свои обязательства по Газе. Это решение уже поддержали в ООН.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше