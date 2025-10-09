В военкомате рассказали, куда отправят омских призывников в этом году

В Омской области начался осенний призыв, в рамках которого 2600 жителей региона отправятся служить в различные военные части по всей стране. Призывников распределят от Калининграда до Петропавловска-Камчатского и от Архангельска до Севастополя. Военный комиссар Омской области Вячеслав Верхоланцев отметил, что новобранцы не будут направлены на участие в специальной военной операции.