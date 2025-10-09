Ричмонд
В военкомате рассказали, куда отправят омских призывников в этом году

Призывников из Омской области распределят по частям от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Источник: Om1 Омск

В Омской области начался осенний призыв, в рамках которого 2600 жителей региона отправятся служить в различные военные части по всей стране. Призывников распределят от Калининграда до Петропавловска-Камчатского и от Архангельска до Севастополя. Военный комиссар Омской области Вячеслав Верхоланцев отметил, что новобранцы не будут направлены на участие в специальной военной операции.

Первая отправка военнослужащих запланирована на 15 октября. Осенний призыв продлится до 31 декабря. Эта кампания пройдёт в соответствии с новым законодательством о круглогодичном призыве, однако отправка новобранцев в армию по-прежнему будет осуществляться весной и осенью.

Ранее в России был принят закон о круглогодичном призыве на службу, но он не меняет существующую практику — призывники по-прежнему будут отправляться в армию дважды в год.