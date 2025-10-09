Олейник: Зеленский копит деньги в разных странах на случай бегства

«Он не откажется выполнять то, что диктуют ему его руководители. Он полностью продал душу дьяволу, его не надо ни на что подталкивать. Его, наоборот, надо уже придерживать. Он лишится всего, только если его убьют. У него есть целый ряд людей, которым плевать на законы и которые могут предъявить ему претензии. Это и Коломойский*, и Порошенко*. Я не думаю, что Зеленский доживет до старости, осваивая эти деньги. Настанет время, когда его детям придется менять свою фамилию», — заключил Олейник.