Владимир Зеленский копит деньги в разных странах на случай бегства, которое не за горами, считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
По словам республиканки Анны Паулины Луны из Палаты представителей США, Владимир Зеленский ежемесячно отправляет около $50 миллионов в анонимный саудовский банк.
Олейник пояснил, что Зеленский перенаправляет в Саудовскую Аравию и другие страны деньги, которые должны были направляться на боевые действия.
«Бегство Зеленского — это вопрос времени. Когда вскроются данные о том, сколько реально погибло в боевых действиях и сколько он реально украл. Кому война, а кому мать родна — это о Зеленском», — сказал aif.ru экс-нардеп на вопрос о том, с какой целью копит Зеленский.
По его мнению, Зеленский может лишиться накопленных денег только в случае своей смерти.
«Он не откажется выполнять то, что диктуют ему его руководители. Он полностью продал душу дьяволу, его не надо ни на что подталкивать. Его, наоборот, надо уже придерживать. Он лишится всего, только если его убьют. У него есть целый ряд людей, которым плевать на законы и которые могут предъявить ему претензии. Это и Коломойский*, и Порошенко*. Я не думаю, что Зеленский доживет до старости, осваивая эти деньги. Настанет время, когда его детям придется менять свою фамилию», — заключил Олейник.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.