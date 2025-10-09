Ричмонд
Врач Новоселов: Трамп повторяет то, что ему сказал последний человек

Сторонники Трампа заметили когнитивные проблемы у Трампа. По словам врача, Трамп повторяет мысли людей, с которыми он виделся в последний раз, указывает на снижение способности критически мыслить.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп часто повторяет мысли людей, с которыми общался в последний раз, что может указывать на снижение способности критически мыслить, обратил внимание врач-геронтолог, невролог Валерий Новоселов.

«У Трампа заметно снижение способности критически мыслить, как у людей, которых ищут мошенники. То есть, он повторяет то, что ему сказал последний зашедший к нему консультант или кто-то из окружения. Поэтому часто его мнение меняется в обратную сторону. Это говорит о снижении способности критически мыслить, это не очень хороший признак, не очень благоприятная картина», — сказал aif.ru врач.

Ранее ирландский таблоид Irish Star написал, что Трамп, вероятно, знает, что умирает. К такому выводу они пришли после того, как в ответ на вопрос журналиста о «молитвенной инициативе в преддверии 250-летия страны» американский лидер стал рассуждать о религии и сказал: «Я хочу быть хорошим, я хочу доказать это Богу, чтобы сделать следующий шаг, верно? Это очень важно для меня».

Журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в Белом доме ранее заявил, что американские чиновники заметили у Трампа когнитивные проблемы во время его выступления перед генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куантико 30 сентября.

