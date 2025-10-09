Израиль и ХАМАС достигли договоренности по первому этапу мирного плана в Газе

«Это первый шаг к прочному и долгосрочному миру. Это великий день для арабского и мусульманского мира, для Израиля и для Соединенных Штатов. Мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые помогли сделать это событие возможным. Благословенны миротворцы», — написал Трамп.