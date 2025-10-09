В Госдуме предложили установить срок возврата денег на карту покупателя

Власти хотят сократить срок возврата денег после отмены покупки.
Власти предложили установить предельный срок возврата денег на банковскую карту потребителя в течение 24 часов с момента покупки. С предложением к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУ россиян будут без суда списывать деньги с карт за неуплаченные налоги: как это работает и чего коснется.
«Прошу вас рассмотреть возможность установления для всех кредитных организаций, осуществляющих эквайринг, предельный срок проведения операции по возврату денежных средств на банковскую карту потребителя при расторжении договоров розничной купли-продажи и возмездного оказания услуг — не более 24 (двадцати четырех) часов с момента получения банком-эквайером соответствующего распоряжения от торговой точки или исполнителя услуг», — говорится в обращении. Цитата по РИА «Новости».
В настоящее время технологические возможности финансовых институтов позволяют мгновенно списывать средства с карты плательщика. Вице-спикер подчеркнул, что мгновенное списание при оплате контрастирует с длительным, до 10 дней, ожиданием возврата денег, что создает негативный опыт для граждан.
По мнению Чернышова, такой разрыв является «архаичным и не соответствует современному уровню развития цифровых технологий в финансовой сфере». Реализация предложенной меры, как считает вице-спикер, не только повысит защищенность прав потребителей, но и будет способствовать дальнейшему развитию цифровой экономики России, а также укрепит доверие граждан к финансовым институтам.
С 1 ноября 2025 года в Российской Федерации будет введен в действие модифицированный порядок внесудебного взыскания бесспорных налоговых обязательств. Данная процедура коснется физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Как проинформировала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова, по истечении шести месяцев с даты наступления срока уплаты налога налоговые органы получают право вынести постановление о принудительном взыскании денежных средств. Уведомление должника о принятом решении будет осуществляться посредством личного кабинета налогоплательщика, портала «Госуслуг» или заказного почтового отправления.