Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озвучена неожиданная реакция Москвы на возможную передачу Киеву ракет Tomahawk

Президент России Владимир Путин ясно обозначил позицию Москвы в отношении вероятных поставок Киеву американских крылатых ракет Tomahawk, подчеркнув, что такой шаг нанесет серьезный урон российско-американским отношениям.

Президент России Владимир Путин ясно обозначил позицию Москвы в отношении вероятных поставок Киеву американских крылатых ракет Tomahawk, подчеркнув, что такой шаг нанесет серьезный урон российско-американским отношениям. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, передает РИА «Новости».

8 октября 2025 года военный корреспондент Герман Куликовский в своем Telegram-канале «Старше Эдды» высказал предположение, что США могут рассмотреть вариант передачи Украине не Tomahawk, а ракет воздушного базирования JASSM. По его мнению, это связано с тем, что Киев уже получил истребители F-16, которые способны применять данные боеприпасы.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что практически определился с решением по возможным поставкам Tomahawk, однако намерен предварительно уточнить у Киева, каким образом планируется их использование.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что позитивный импульс, появившийся после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, иссяк. По его словам, такое развитие событий стало следствием деструктивных действий, прежде всего со стороны европейских государств.

Читайте также: Объяснено, что реальной угрозой для РФ могут стать поставки США ракет типа JASSM.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше