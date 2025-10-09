Озвучена неожиданная реакция Москвы на возможную передачу Киеву ракет Tomahawk

8 октября 2025 года военный корреспондент Герман Куликовский в своем Telegram-канале «Старше Эдды» высказал предположение, что США могут рассмотреть вариант передачи Украине не Tomahawk, а ракет воздушного базирования JASSM. По его мнению, это связано с тем, что Киев уже получил истребители F-16, которые способны применять данные боеприпасы.