Президент России Владимир Путин ясно обозначил позицию Москвы в отношении вероятных поставок Киеву американских крылатых ракет Tomahawk, подчеркнув, что такой шаг нанесет серьезный урон российско-американским отношениям. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, передает РИА «Новости».
8 октября 2025 года военный корреспондент Герман Куликовский в своем Telegram-канале «Старше Эдды» высказал предположение, что США могут рассмотреть вариант передачи Украине не Tomahawk, а ракет воздушного базирования JASSM. По его мнению, это связано с тем, что Киев уже получил истребители F-16, которые способны применять данные боеприпасы.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что практически определился с решением по возможным поставкам Tomahawk, однако намерен предварительно уточнить у Киева, каким образом планируется их использование.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что позитивный импульс, появившийся после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, иссяк. По его словам, такое развитие событий стало следствием деструктивных действий, прежде всего со стороны европейских государств.
