Медведев заявил о напрягшихся врагах после приземления в КНДР

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Пхеньян для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию основания Трудовой партии Кореи. Об этом политик сообщил в своём канале в мессенджере Max, отметив, что время неумолимо идёт, союзники остаются рядом, а недоброжелатели испытывают напряжение.
Медведев возглавляет делегацию партии «Единая Россия», прибывшую по приглашению Центрального комитета ТПК. Российская делегация примет участие в официальных торжествах, приуроченных к юбилею правящей партии КНДР, празднование которого состоится 10 октября.
Накануне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравление с днём рождения. По словам помощника главы государства, послание северокорейского лидера отличалось теплотой и оригинальностью.
Трудовая партия Кореи является правящей политической силой КНДР. С 2012 года её возглавляет председатель Государственного совета Ким Чен Ын. Основание партии датируется 10 октября 1945 года, когда на совещании представителей коммунистических организаций пяти провинций Северной Кореи было создано Северокорейское организационное бюро Коммунистической партии Кореи.
