Медведев заявил о напрягшихся врагах после приземления в КНДР

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Пхеньян для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию основания Трудовой партии Кореи. Об этом политик сообщил в своём канале в мессенджере Max, отметив, что время неумолимо идёт, союзники остаются рядом, а недоброжелатели испытывают напряжение.