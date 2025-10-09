Геронтолог Новоселов указал на ухудшение состояния Трампа

У президента США Дональда Трампа наблюдается ухудшение когнитивных способностей, на что указывает в том числе частое повторение одного и того же утверждения, но это не является признаком деменции. Об этом aif.ru рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
«Я часто повторяю, что Трамп — человек старческого возраста, память у него не такая, как в молодости, физические возможности тоже не такие, как были раньше. У него есть признаки снижения когнитивных функций, но это не является деменцией. Он сам управляет своим поведением, способен довольно долго говорить, что он хочет, то и делает. Человек с деменцией, по сути, беспомощен. Но то, что мозг Трампа не уверен в том, что он говорит, это не очень хорошо. То есть, одну и ту же мысль он пытается доносить несколько раз», — сказал Новоселов.
Ранее журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в Белом доме заявил, что американские чиновники заметили у Трампа когнитивные проблемы во время его выступления перед генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куантико 30 сентября.
Некоторые приближенные американского лидера посчитали потерю фокуса в речи и повторение одних и тех же фраз тревожным симптомом.