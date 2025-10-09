Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Геронтолог Новоселов указал на ухудшение состояния Трампа

Трамп повторяет одни и те же фразы, что является тревожным сигналом. Однако во многом это связано с возрастом американского лидера, считает врач.

Источник: Аргументы и факты

У президента США Дональда Трампа наблюдается ухудшение когнитивных способностей, на что указывает в том числе частое повторение одного и того же утверждения, но это не является признаком деменции. Об этом aif.ru рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

«Я часто повторяю, что Трамп — человек старческого возраста, память у него не такая, как в молодости, физические возможности тоже не такие, как были раньше. У него есть признаки снижения когнитивных функций, но это не является деменцией. Он сам управляет своим поведением, способен довольно долго говорить, что он хочет, то и делает. Человек с деменцией, по сути, беспомощен. Но то, что мозг Трампа не уверен в том, что он говорит, это не очень хорошо. То есть, одну и ту же мысль он пытается доносить несколько раз», — сказал Новоселов.

Ранее журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в Белом доме заявил, что американские чиновники заметили у Трампа когнитивные проблемы во время его выступления перед генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куантико 30 сентября.

Некоторые приближенные американского лидера посчитали потерю фокуса в речи и повторение одних и тех же фраз тревожным симптомом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше