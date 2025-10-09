Зеленский заявил о согласовании плана спецопераций СБУ против России

Ранее Зеленский говорил о планах продолжения атак на российскую территорию. Он подчеркнул, что СБУ продолжает осуществлять «дальнобойные удары» по России. Для этого использовали украинские ракеты и беспилотники. Также Зеленский заявил о «существенных результатах в уничтожении российских комплексов ПВО».