Зеленский заявил о согласовании плана спецопераций СБУ против России

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил о согласовании плана операций Службы безопасности Украины (СБУ) против России. Глава государства сделал это заявление в вечернем видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«По поводу наших операций — я согласовал Службе некоторые планы, ассиметричные наши ответы на российскую войну», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский говорил о планах продолжения атак на российскую территорию. Он подчеркнул, что СБУ продолжает осуществлять «дальнобойные удары» по России. Для этого использовали украинские ракеты и беспилотники. Также Зеленский заявил о «существенных результатах в уничтожении российских комплексов ПВО».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.