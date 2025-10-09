Трамп умирает или сходит с ума: врач проанализировал состояние главы США

Американские офицеры, слушавшие выступление президента США Дональда Трампа на военно-морской базе в Куантико, были шокированы деградацией его мыслительных способностей, рассказал журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.
Вместо внятного изложения стратегии национальной безопасности Трамп начал повторять старые лозунги и хвалиться собственными заслугами, в том числе утверждать, что он якобы урегулировал сразу семь вооруженных конфликтов. По мнению военных, в выступлении лидера США виден симптом «нарастающих когнитивных нарушений».
В то же время журналисты Irish Star писали, что Трамп, вероятно, знает, что умирает. Они объяснили это тем, что в ответ на вопрос журналиста о «молитвенной инициативе в преддверии 250-летия страны» американский лидер стал рассуждать о религии и сказал: «Я хочу быть хорошим, я хочу доказать это Богу, чтобы сделать следующий шаг, верно? Это очень важно для меня».
Врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов в разговоре с aif.ru оценил состояние Трампа.
Есть ли у Трампа деменция.
«Я часто повторяю, что Трамп — человек старческого возраста, память у него не такая, как в молодости, физические возможности тоже не такие, как были раньше. У него есть признаки снижения когнитивных функций, но это не является деменцией. Он сам управляет своим поведением, способен довольно долго говорить, что он хочет, то и делает. Человек с деменцией, по сути, беспомощен», — отметил Новоселов.
Врач при этом обратил внимание, что повторение одной и той же мысли является не очень хорошим признаком.
«Одну и ту же мысль он пытается доносить несколько раз. Это не очень хорошо. Его мозг не уверен в том, что он говорит, поэтому он одну и ту же мысль пытается донести, но с разных сторон», — сказал Новоселов.
Потеря критического мышления.
Врач проанализировал последние выступления Трампа и заметил, что он часто меняет мнение. Это может быть связано с тем, что он повторяет позицию тех, с кем в последний раз общался, что является не очень благоприятным знаком состояния американского лидера.
«У Трампа заметно снижение способности критически мыслить, как у людей, которых ищут мошенники. То есть, он повторяет то, что ему сказал последний зашедший к нему консультант или кто-то из окружения. Поэтому часто его мнение меняется в обратную сторону. Это говорит о снижении способности критически мыслить, это не очень хороший признак, не очень благоприятная картина», — пояснил Новоселов.
Есть ли признаки, что Трамп умирает.
Журналисты и общественность считают, что признаком готовности Трампа к смерти является то, что он стал чаще говорить о религии. Гериатр, отвечая на этот вопрос, отметил, что не видит в состоянии президента США ничего критичного.
«Мы знаем, что многие комсомольцы в Союзе к старости стали верующими. Это, наверное, свойственная пожилым людям тенденция, что они начинают думать о вечном. Я не вижу ничего криминального в том, что человек с возрастом задумывается о том, как он жил, чем он жил, в каком состоянии его душа, о том, что вечно», — сказал Новоселов.
Врач отметил, что изменения, которые наблюдаются в состоянии Трампа, в основном связаны с его старением. И с возрастом они будут становиться только сильнее.
«Процесс старения — это не болезнь, после которой можно выздороветь. Нет, чем человек старше, тем он будет хуже себя чувствовать», — резюмировал Новоселов.
Какие еще проблемы со здоровьем есть у Трампа.
В официальных сообщениях говорится, что здоровье Трампа находится в удовлетворительном состоянии. Согласно справкам от медицинских работников, у него отсутствуют серьезные заболевания, угрожающие жизни. Медицинские осмотры показали отсутствие тромботических патологий и нормальные показатели физического здоровья.
Однако журналисты неоднократно замечали у Трампа синяки, которые якобы вызваны частыми рукопожатиями и применением аспирина.
«Возможно, Трамп принимает какую-то антикоагуляционную или антитромботическую терапию, что является профилактикой тромбоза сосудов, связанным с заболеванием атеросклероза, иногда его еще называют атеротромбоз. Чем человек старше, тем проблема сердечно-сосудистых катастроф становится больше», — пояснил Новоселов.
В Сети уже появлялись слухи о смерти Трампа. Американский лидер называл их сумасшедшими.