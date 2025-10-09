Трамп умирает или сходит с ума: врач проанализировал состояние главы США

«Я часто повторяю, что Трамп — человек старческого возраста, память у него не такая, как в молодости, физические возможности тоже не такие, как были раньше. У него есть признаки снижения когнитивных функций, но это не является деменцией. Он сам управляет своим поведением, способен довольно долго говорить, что он хочет, то и делает. Человек с деменцией, по сути, беспомощен», — отметил Новоселов.