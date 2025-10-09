В США отвергли заявление об ударе по лодке с гражданами Колумбии

Администрация президента США Дональда Трампа отвергла заявление колумбийского лидера Густаво Петро о причастности американских вооружённых сил к удару по лодке с гражданами Колумбии, назвав его безосновательным. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Ранее Петро заявил, что располагает доказательствами того, что по лодке, на борту которой находились граждане Колумбии, был нанесён удар американскими военными. Он охарактеризовал произошедшее как «акт агрессии против всей Латинской Америки и Карибского региона», потребовав от США объяснений.
В Белом доме, в свою очередь, подчеркнули, что такие обвинения недопустимы, и призвали президента Колумбии публично отозвать свои слова. Представитель администрации добавил, что Колумбия остаётся для Вашингтона «важным и надёжным стратегическим партнёром» в регионе.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро выступил с предложением о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. По его словам, Вашингтон перестал соблюдать международные правовые нормы.