В США отвергли заявление об ударе по лодке с гражданами Колумбии

Ранее Петро заявил, что располагает доказательствами того, что по лодке, на борту которой находились граждане Колумбии, был нанесён удар американскими военными. Он охарактеризовал произошедшее как «акт агрессии против всей Латинской Америки и Карибского региона», потребовав от США объяснений.