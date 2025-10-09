Токаев высказался о сделке Израиля и ХАМАС

Как сообщил Желдибай в своем Telegram-канале, глава Казахстана высказал поддержку достигнутому соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в ходе непрямых переговоров в Египте.
«Глава государства отметил продуктивность посреднической деятельности Египта, Катара, Турции, а также особый вклад США во главе с президентом Дональдом Трампом в переговорный процесс по достижению прочного мира на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. В рамках договоренностей ХАМАС обязуется освободить всех заложников, а Израиль — отвести свои войска к согласованной линии «в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру».