Токаев высказался о сделке Израиля и ХАМАС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о подписании Израилем и ХАМАС первой фазы мирного плана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря президента Руслан Желдибая.

Источник: Акорда

Как сообщил Желдибай в своем Telegram-канале, глава Казахстана высказал поддержку достигнутому соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в ходе непрямых переговоров в Египте.

«Глава государства отметил продуктивность посреднической деятельности Египта, Катара, Турции, а также особый вклад США во главе с президентом Дональдом Трампом в переговорный процесс по достижению прочного мира на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. В рамках договоренностей ХАМАС обязуется освободить всех заложников, а Израиль — отвести свои войска к согласованной линии «в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру».

