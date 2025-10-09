Олейник: зарплата Зеленского составляет $666

Официальная зарплата Владимира Зеленского по декларации составляет $666 в месяц (около 55 тысяч рублей по текущему курсу — ред.), заявил aif.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
Ранее республиканка Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно отправляет около $50 миллионов в анонимный саудовский банк.
«Если взять декларацию Зеленского за прошлый год, там нет никаких 50 млн долларов. По декларации он вообще самый нищий президент. Его заработная плата — $666 в месяц», — сказал Олейник.
В Госуправлении делами Украины в январе заявляли, что официальная зарплата Зеленского составляет 28 тысяч гривен, что по курсу на тот момент действительно соответствовало $666.