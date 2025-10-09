Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол в РФ заявил о попытках Кишинева втянуть Молдавию в конфронтацию с РФ

Россия не представляет опасности для Молдавии, уважает её суверенитет, заявил дипломат.

Источник: Аргументы и факты

Принятие новой военной стратегии Молдавии, в которой Россия обозначена как главная угроза национальной безопасности, свидетельствует о стремлении властей страны углубить конфронтацию с Москвой. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил посол России в Кишинёве Олег Озеров.

По его словам, Россия не представляет опасности для Молдавии, уважает её суверенитет, нейтралитет и территориальную целостность, что зафиксировано в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Дипломат подчеркнул, что именно следование этим принципам способно обеспечить стабильность и развитие республики, а не попытки противопоставить себя России.

Озеров отметил, что подобная линия Кишинёва не отвечает интересам ни Молдавии, ни России, и предупредил о возможных негативных последствиях опрометчивых шагов. По его словам, Москва оставляет за собой право адекватно реагировать на любые вооружённые провокации и угрозы в отношении российских граждан и миротворцев, находящихся в Приднестровье.

Согласно новой военной стратегии Молдавии на 2025−2035 годы, утверждённой правительством, Россия названа «основной угрозой безопасности страны». В документе говорится, что проведение Москвой специальной военной операции рассматривается Кишинёвом как «агрессия», а расширение российского контроля над территориями — как риск создания «сухопутного коридора» к молдавским границам.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что решение Молдавии объявить Россию угрозой национальной безопасности связано со стремлением страны оправдать усиление присутствия войск НАТО на своей территории.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше