Посол в РФ заявил о попытках Кишинева втянуть Молдавию в конфронтацию с РФ

По его словам, Россия не представляет опасности для Молдавии, уважает её суверенитет, нейтралитет и территориальную целостность, что зафиксировано в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Дипломат подчеркнул, что именно следование этим принципам способно обеспечить стабильность и развитие республики, а не попытки противопоставить себя России.