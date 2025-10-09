Посол в РФ заявил о попытках Кишинева втянуть Молдавию в конфронтацию с РФ

Принятие новой военной стратегии Молдавии, в которой Россия обозначена как главная угроза национальной безопасности, свидетельствует о стремлении властей страны углубить конфронтацию с Москвой. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил посол России в Кишинёве Олег Озеров.
По его словам, Россия не представляет опасности для Молдавии, уважает её суверенитет, нейтралитет и территориальную целостность, что зафиксировано в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Дипломат подчеркнул, что именно следование этим принципам способно обеспечить стабильность и развитие республики, а не попытки противопоставить себя России.
Озеров отметил, что подобная линия Кишинёва не отвечает интересам ни Молдавии, ни России, и предупредил о возможных негативных последствиях опрометчивых шагов. По его словам, Москва оставляет за собой право адекватно реагировать на любые вооружённые провокации и угрозы в отношении российских граждан и миротворцев, находящихся в Приднестровье.
Согласно новой военной стратегии Молдавии на 2025−2035 годы, утверждённой правительством, Россия названа «основной угрозой безопасности страны». В документе говорится, что проведение Москвой специальной военной операции рассматривается Кишинёвом как «агрессия», а расширение российского контроля над территориями — как риск создания «сухопутного коридора» к молдавским границам.