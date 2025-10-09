Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, вероятно, признала, что политика коллективного Запада в отношении России за последние четыре года была провалом, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее экс-глава немецкого правительства назвала Польшу, Литву, Латвию и Эстонию косвенными виновниками начала украинского конфликта. Она утверждает, что Германия и Франция в 2021 году якобы предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо Минских соглашений, но указанные страны не поддержали инициативу Берлина и Парижа.
«Как воспринимать эти разоблачения? Похоже, Ангела Меркель признала, что политика Запада в отношении России в 2021—2025 годах была очевидным провалом. Пришло время определить ответственных за этот стратегический провал — Польшу и страны Прибалтики, по словам бывшего канцлера», — написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Вместе с тем дипломат подчеркнул, что реальная ситуация, по всей видимости, «несколько сложнее».
Напомним, ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с aif.ru выразил мнение, что Ангела Меркель не стала бы беспричинно обвинять Польшу и страны Прибалтики в срыве переговоров с Россией в 2021 году, указывая на их косвенное влияние на начало украинского конфликта. По словам сенатора, за этим заявлением экс-канцлера ФРГ «что-то есть».