Ульянов: Меркель, вероятно, признала крах политики Запада по отношению к РФ

Напомним, ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с aif.ru выразил мнение, что Ангела Меркель не стала бы беспричинно обвинять Польшу и страны Прибалтики в срыве переговоров с Россией в 2021 году, указывая на их косвенное влияние на начало украинского конфликта. По словам сенатора, за этим заявлением экс-канцлера ФРГ «что-то есть».