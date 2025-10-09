В Омской области все бюджетные места в медвузах станут целевыми

В первом чтении в Госдуме принят законопроект, который направлен на решение проблемы дефицита медицинских кадров в стране. Согласно новому законопроекту, все бюджетные места по основным образовательным программам в медицинских и фармацевтических вузах станут целевыми. Это означает, что при поступлении на бюджет студент будет обязан подписать договор о целевом обучении.
География выбора заказчика, как уточнил Минздрав России, не будет ограничиваться, что даст студентам возможность обучаться в разных уголках страны. Однако важной новацией станет ужесточение санкций: в случае нарушения договора вместо штрафа студент будет обязан вернуть все потраченные государственные средства на обучение.
Кроме того, законопроект включает механизм оплачиваемого наставничества для выпускников медицинских вузов, которое будет продолжаться в течение трёх лет после окончания учёбы.
Депутат Госдумы от Омской области Оксана Фадина прокомментировала нововведения:
«Это справедливый шаг. Мы видим, что система целевого обучения теперь будет работать с гарантией. Ранее часто можно было услышать, что штрафы несущественны, но теперь это будет гораздо дороже. По сути, это будет система госзаказа, которая обеспечит медицинские учреждения нужными кадрами, а государственные расходы будут оправданы», — отметила она.