Украинские олигархи несколько лет назад отправляли в Израиль наличные деньги вертолетом, сообщил aif.ru бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
«Один товарищ, которому я доверяю, рассказывал, что 3−4 года назад некоторые олигархи на Украине отправляли на вертолетах наличные деньги. Когда вскроют реальные кражи Зеленского — это вопрос времени», — отметил Олейник.
Он добавил, что Зеленский отправляет в Саудовскую Аравию и другие страны на сохранение деньги, украденные на боевых действиях.
«Я не думаю, что Зеленский доживет до старости, осваивая эти деньги. Настанет время, когда его детям придется менять свою фамилию», — заключил экс-нардеп.
Ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно отправляет около $50 миллионов в анонимный саудовский банк.