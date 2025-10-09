«Это мир на Ближнем Востоке»: Трамп прокомментировал соглашение по Газе

Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении первой фазы соглашения между Израилем и движением Хамас по урегулированию конфликта в секторе Газа. Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети Truth Social.
Трамп отметил, что это означает скорейшее освобождение всех заложников. Он также указал, что Израиль выведет свои войска до заранее согласованной линии. Американский лидер назвал произошедшее великим днем для арабского и мусульманского мира, а также для Израиля, соседних стран и США. Кроме того, он выразил благодарность посредникам из Катара, Египта и Турции, которые участвуют в переговорном процессе.
В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что данное соглашение является великолепным результатом для всех вовлеченных сторон. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам удалось принять участие в этом процессе и помочь заключить сделку.
«Отлично, что мы смогли поучаствовать в этом и сделать так, что сделка была заключена. Это больше Газы, это мир на Ближнем Востоке», — заключил он.
Прежде Белый дом обнародовал подробный план по завершению конфликта, состоящий из двадцати пунктов. В то же время поступала информация, что движение Хамас намеревалось обратиться к президенту США с просьбой лично гарантировать паузу в боевых действиях на территории Газы.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал оценку американской инициативе. Он заявил, что план Дональда Трампа по урегулированию является на данный момент наилучшим из возможных вариантов. Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что план имеет шансы на успех при условии его поддержки со стороны палестинцев. Лавров подчеркнул, что главной целью остается прекращение кровопролития, спасение человеческих жизней и последующее восстановление разрушенного сектора Газа.
Палестинское движение Хамас и Израиль уже провели обмен списками заключенных и заложников, предназначенных для освобождения. Процедура была осуществлена в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа и прошла при активном участии посредников.