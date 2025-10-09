«Это мир на Ближнем Востоке»: Трамп прокомментировал соглашение по Газе

Трамп отметил, что это означает скорейшее освобождение всех заложников. Он также указал, что Израиль выведет свои войска до заранее согласованной линии. Американский лидер назвал произошедшее великим днем для арабского и мусульманского мира, а также для Израиля, соседних стран и США. Кроме того, он выразил благодарность посредникам из Катара, Египта и Турции, которые участвуют в переговорном процессе.