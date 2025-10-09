Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рид: Вэнс может стать преемником Трампа на посту президента США

Бывшая помощница Байдена Тара Рид заявила, что Дональд Трамп может не участвовать в выборах из-за возраста и здоровья, а его возможным преемником станет Джей Ди Вэнс. Она обвинила Трампа в подчинении «ястребам» из Вашингтона и «израильскому лобби».

Источник: Аргументы и факты

Преемником Трампа на следующих выборах президента США может стать Джей Ди Вэнс. Об это сказала в интервью aif.ru обозреваталь RT, бывшая помощница Байдена Тара Рид.

«Не факт, что Трамп снова пойдет на выборы. Всё-таки возраст, здоровье. Вероятнее всего, на первый план выйдет Джей Ди Вэнс. Ситуация в США хуже, чем Трамп пытается показать. Я недавно была у дочери в Америке и видела: больше преступности, больше нищеты, города деградируют. Так что его рассказы об “улучшениях” не соответствуют действительности», — сказала Тара Рид в комментарии aif.ru.

По её словам, во внешней политике Трамп всё больше ориентируется на «ястребов» — представителей вашингтонского истеблишмента и произраильского лобби.

«Он сейчас слушает Келлога, Линдси Грэма, израильское лобби AIPAC (Американо-израильский комитет по общественным делам). Раньше у него были советники из движения “Америка прежде всего”, но их быстро вытеснили вашингтонские бюрократы. Это печально, потому что вместо реальной альтернативы он снова двигается к политике вечных войн», — добавила она.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше