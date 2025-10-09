Рид: Вэнс может стать преемником Трампа на посту президента США

Преемником Трампа на следующих выборах президента США может стать Джей Ди Вэнс. Об это сказала в интервью aif.ru обозреваталь RT, бывшая помощница Байдена Тара Рид.
«Не факт, что Трамп снова пойдет на выборы. Всё-таки возраст, здоровье. Вероятнее всего, на первый план выйдет Джей Ди Вэнс. Ситуация в США хуже, чем Трамп пытается показать. Я недавно была у дочери в Америке и видела: больше преступности, больше нищеты, города деградируют. Так что его рассказы об “улучшениях” не соответствуют действительности», — сказала Тара Рид в комментарии aif.ru.
По её словам, во внешней политике Трамп всё больше ориентируется на «ястребов» — представителей вашингтонского истеблишмента и произраильского лобби.
«Он сейчас слушает Келлога, Линдси Грэма, израильское лобби AIPAC (Американо-израильский комитет по общественным делам). Раньше у него были советники из движения “Америка прежде всего”, но их быстро вытеснили вашингтонские бюрократы. Это печально, потому что вместо реальной альтернативы он снова двигается к политике вечных войн», — добавила она.