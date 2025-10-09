Рид: Вэнс может стать преемником Трампа на посту президента США

«Не факт, что Трамп снова пойдет на выборы. Всё-таки возраст, здоровье. Вероятнее всего, на первый план выйдет Джей Ди Вэнс. Ситуация в США хуже, чем Трамп пытается показать. Я недавно была у дочери в Америке и видела: больше преступности, больше нищеты, города деградируют. Так что его рассказы об “улучшениях” не соответствуют действительности», — сказала Тара Рид в комментарии aif.ru.