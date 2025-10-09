Ранее Life.ru писал, что американская конгрессвумен Анна Паулина Луна подтвердила встречу с Кириллом Дмитриевым и заявила, что Россия и США не должны быть врагами. Политик отметила, что экономическое партнёрство выгодно обеим странам, а открытый диалог необходим для всего мира. Она также подчеркнула, что только сотрудничество способно привести к реальному миру и стабильности.