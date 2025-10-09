Захарова: Поставки Tomahawk Украине нанесут непоправимый ущерб отношениям с США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передача Украине ракет Tomahawk со стороны США нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям.
По ее словам, такое решение, если оно будет принято, приведет к дальнейшей эскалации конфронтации, которая может осложнить поиск урегулирования украинского кризиса.
Захарова подчеркнула, что Россия внимательно следит за ситуацией и призывает Вашингтон к предельной сдержанности в этом вопросе, надеясь, что российские сигналы будут услышаны.
Она напомнила, что президент России Владимир Путин четко обозначил позицию Москвы: несмотря на усовершенствование системы ПРО, крылатые ракеты являются мощным оружием, и их получение украинским режимом приведет к новому витку эскалации. При этом Захарова отметила, что применение Tomahawk невозможно без прямого участия американских военнослужащих, и это не повлияет на соотношение сил на поле боя, передает ТАСС.
По мнению сенатора Алексея Пушкова, поставка Украине ракет Tomahawk может привести к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей эскалации, из которой будет трудно найти выход. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».