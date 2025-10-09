Трамп: США вместе с другими странами будут восстанавливать сектор Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты совместно с рядом других государств намерены принять участие в восстановлении сектора Газа. По его словам, этот процесс станет важным шагом на пути к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
В интервью телеканалу Fox News Трамп выразил уверенность, что в регионе начнётся постепенное примирение. Он отметил, что США планируют создать «совет мира», который займётся ключевыми вопросами, связанными с Газой и её послевоенным восстановлением.
Американский лидер подчеркнул, что страны Ближнего Востока проявляют готовность к сотрудничеству и обладают необходимыми ресурсами для восстановления разрушенных территорий.
«У них есть очень богатые страны, и выделение даже небольшой части этого богатства может позволить сделать там очень многое. Мы примем в этом участие», — добавил Трамп.
Ранее Трамп сообщил, что стороны согласовали первую фазу плана по урегулированию конфликта: ХАМАС освободит удерживаемых заложников, а израильская армия начнёт отвод своих войск.