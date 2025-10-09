Президент США Дональд Трамп высказал уверенность в том, что украинский конфликт в конечном счете удастся разрешить. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он заявил, что ситуация с Россией будет урегулирована.
Трамп упомянул о конфликте на Украине в контексте обсуждения своей возможной номинации на Нобелевскую премию мира. Он уверен, что его администрация урегулировала «семь войн и близка к завершению восьмой», имея в виду ситуацию в секторе Газа. При этом Трамп выразил мнение, что, возможно, найдутся причины, чтобы не присуждать ему эту награду.
«Я думаю, что мы в конечном счете урегулируем ситуацию с Россией», — заключил он.
Прежде Путин подчеркнул, что западные страны и их союзники, еще недавно ставившие своей целью полное военное поражение России, теперь стремятся лишь сдержать ее продвижение. Их риторика изменилась. Вместо решительного наступления на Россию они теперь обсуждают варианты остановки боевых действий, предлагая Украине мирные инициативы, обещания экономической поддержки и посулы лучшей жизни.
Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Белого дома ведет дискуссию о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу остается за президентом Трампом.
А накануне Трамп заявил, что практически принял решение по отправки ракет Tomahawk Украине, но хочет узнать, как Киев будет их использовать. В Кремле заявили, что отправка ракет Tomahawk помешает развитию отношений между Россией и США.
Выступая на заседании клуба «Валдай», Владимир Путин заявил, что применение ракет Tomahawk силами ВСУ невозможно без участия американских военных специалистов. Он отметил, что решение об их поставках разрушит позитивные тенденции в двусторонних отношениях. Российский лидер добавил, что Москва в любом случае готова ответить.
Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков отметил, что, если Украина все-таки получит и применит против России крылатые ракеты большой давности Tomahawk, ВС РФ смогут их уничтожить.