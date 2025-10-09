Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта

Трамп упомянул о конфликте на Украине в контексте обсуждения своей возможной номинации на Нобелевскую премию мира. Он уверен, что его администрация урегулировала «семь войн и близка к завершению восьмой», имея в виду ситуацию в секторе Газа. При этом Трамп выразил мнение, что, возможно, найдутся причины, чтобы не присуждать ему эту награду.