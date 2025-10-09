Лукашенко поздравил Президента Уганды с Днем Независимости

«Рассчитываю на плодотворную совместную работу по выполнению достигнутых договоренностей о расширении сотрудничества в сферах экономики, торговли, продовольственной безопасности, а также в промышленной, гуманитарной и других отраслях, которые являются ключевыми факторами социально-экономического развития обоих государств, — отметил Президент Беларуси. — Статус партнеров БРИКС дает нам дополнительные возможности для взаимодействия на платформе этого объединения».