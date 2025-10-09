К импичменту премьер-министру Армении Пашиняну присоединились 34 депутата

«Сегодня [оппозиционная] фракция “Армения” вернула бланк, необходимый для процесса выражения недоверия премьер-министру, с подписями всех 28 депутатов фракции. С 7 июня по настоящее время к процессу выражения недоверия премьер-министру присоединились 34 депутата», — написал он в социальной сети Facebook (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
Издание «Sputnik Армения» 26 сентября сообщило о начале в стране акции с требованием импичмента действующему премьеру. Согласно содержанию публикации, представители Республиканской партии с плакатом «Нет — возможности единоличной власти» собрались у здания парламента. Тогда же кандидат в премьер-министры от «Честь имею» Давид Амбарцумян призвал к консолидации всех оппозиционных сил.