К импичменту премьер-министру Армении Пашиняну присоединились 34 депутата

«Сегодня [оппозиционная] фракция “Армения” вернула бланк, необходимый для процесса выражения недоверия премьер-министру, с подписями всех 28 депутатов фракции. С 7 июня по настоящее время к процессу выражения недоверия премьер-министру присоединились 34 депутата», — написал он в социальной сети Facebook (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).