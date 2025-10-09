Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К импичменту премьер-министру Армении Пашиняну присоединились 34 депутата

Необходимое для запуска процесса импичмента премьер-министру Армении Николе Пашиняну число голосов было набрано — за проведение данной процедуры выступили 34 из 36 депутатов. Об этом 9 октября сообщил лидер оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня [оппозиционная] фракция “Армения” вернула бланк, необходимый для процесса выражения недоверия премьер-министру, с подписями всех 28 депутатов фракции. С 7 июня по настоящее время к процессу выражения недоверия премьер-министру присоединились 34 депутата», — написал он в социальной сети Facebook (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Издание «Sputnik Армения» 26 сентября сообщило о начале в стране акции с требованием импичмента действующему премьеру. Согласно содержанию публикации, представители Республиканской партии с плакатом «Нет — возможности единоличной власти» собрались у здания парламента. Тогда же кандидат в премьер-министры от «Честь имею» Давид Амбарцумян призвал к консолидации всех оппозиционных сил.