Жертвам домогательств в Белом доме США платили из тайного «черного» фонда

В Белом доме США существовал черный фонд для выплат за молчание жертвам домогательств. Это нужно было для того, чтобы молодые сотрудницы не жаловались на статусных политиков. Об этом рассказала в интервью aif.ru обозреватель RT, бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид.
«Сексуальные домогательства и даже насилие были обычным делом. Существовал “чёрный фонд”, из которого выплачивали деньги для замалчивания скандалов.
Некоторые истории заканчивались трагически. Вспомните случай Чандры Леви — её убили, и это дело так и не раскрыли. До сих пор есть сотрудники, которые исчезают", — сказала в интервью aif.ru Тара Рид.
Чандра Леви была 24-летней сотрудницей федерального агентства здравоохранения и моделью в Вашингтоне. В мае 2001 года она пропала при загадочных обстоятельствах. Через несколько месяцев её тело нашли в национальном парке на окраине города.
В парламенте (Конгрессе США), при этом, и вовсе могла существовать своеобразная форма торговли людьми, предполагает экс-помощница Байдена, которая работал с ним в Сенате (верхней палате парламента).
«Я думаю, в Конгрессе существовала и некая форма торговли людьми — молодыми женщинами и мужчинами. Но такие дела редко становятся достоянием общественности. Достаточно вспомнить, что “файлы Эпштейна” до сих пор не обнародованы. Элиту это пугает, и она делает всё, чтобы скрывать правду. В Вашингтоне даже есть известная фраза: “Хочешь друга? Заведи собаку”. Она очень точно описывает атмосферу там», — отметила Рид.