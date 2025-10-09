Азаров отмечает, что Орбан получил грант от Сороса и использовал его для обучения на курсах в Оксфорде. Однако, осознав негативное влияние фондов Сороса на венгерскую государственность, Орбан принял решение ликвидировать эти организации. Азаров характеризует Орбана как сильного и смелого политика.