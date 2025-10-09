Бывший премьер-министр Украины (2010−2014 гг.) и сопредседатель Международного клуба народного единства Николай Азаров в своей книге «Стратегия катастрофы» рассказал, что в молодости Виктор Орбан, нынешний премьер-министр Венгрии, был связан с организациями Джорджа Сороса, однако позже разорвал эти связи.
Азаров отмечает, что Орбан получил грант от Сороса и использовал его для обучения на курсах в Оксфорде. Однако, осознав негативное влияние фондов Сороса на венгерскую государственность, Орбан принял решение ликвидировать эти организации. Азаров характеризует Орбана как сильного и смелого политика.
Также Азаров напомнил, что Орбан — отец пятерых детей и придерживается традиционных семейных ценностей. Он выступает против абортов и однополых браков, несмотря на давление со стороны Европейского союза.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что миллиардер Джордж Сорос может иметь «проблемы с законом», если выяснится, что он оказывает финансовую поддержку радикалам.