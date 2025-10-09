Ynet: Израиль не освободит участников нападения 7 октября 2023 года

В рамках сделки с палестинским движением ХАМАС Израиль не освободит террористов, которые участвовали в нападении 7 октября 2023 года и тех, кого считает лидерами палестинского террора, передает Ynet со ссылкой на источник.
По его словам, соглашение не предусматривает освобождения террористов из «Нухба», участвовавших в резне 7 октября, а также четырех «тузов», включая Марвана Баргути.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и представители ХАМАС подписали документ о реализации первого этапа урегулирования конфликта в секторе Газа. Отмечалось, что выполнение этой части сделки предполагает освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованной линии.
Сообщалось также, что армия обороны Израиля привела в состояние повышенной готовности свои подразделения в секторе Газа.