Ynet: Израиль сохранит контроль над 53% сектора Газа после вывода войск

Израиль продолжит контролировать около 53% территории сектора Газа после вывода войск, согласно мирному плану президента США Дональда Трампа, сообщает израильский новостной сайт Ynet.
«Израиль должен будет в течение 24 часов отвести войска на линию, согласованную с ХАМАС. После вывода войск он сохранит контроль примерно над 53% территории Газы. В ходе вывода войск Армия обороны Израиля покинет город Газа», — отмечается в публикации.
При этом сайт подчеркивает, что для начала решение должно одобрить израильское правительство.
Трамп ранее сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали предложенный им документ о реализации первого этапа урегулирования конфликта в секторе Газа.
