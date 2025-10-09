Ричмонд
Войска РФ взяли под контроль территорию автовокзала в Купянске

По словам экс-депутата Рады Царева, бойцы РФ методично расширяют зону контроля в городе.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Купянске российские военные заняли местный автовокзал, сообщил в четверг Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

«ВС РФ взяли под контроль территорию Купянского автовокзала в центральной части города», — говорится в публикации.

По информации экс-депутата Верховной рады Олега Царева, бойцы РФ методично расширяют зону контроля в Купянске.

Ранее сообщалось о закреплении российских бойцов в центральной части Купянска. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, подразделения РФ взяли город в клещи.

Эксперт спрогнозировал уход боевиков ВСУ из Купянска.