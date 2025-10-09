Зампредседателя Воронежской горДумы снова назначили Олега Черкасова

Кандидатуру Олега Черкасова поддержали большинство коллег. Не согласным с назначением был лишь депутат Михаил Гамбург. Он был против назначения якобы из-за неких сборов пожертвований, который проводил Олег Черкасов, и поинтересовался, может ли он предложить свою кандидатуру на этот пост. Однако, по Регламенту городского парламента, выдвинуть кандидатуру на должность вице-спикера городского парламента может только сам спикер либо фракции. Но ранее Габург не предлагал фракции свою кандидатуру.