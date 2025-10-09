Зампредседателя Воронежской горДумы снова назначили Олега Черкасова

Помимо избрания спикера Воронежского городского парламента, на первом заседании городского парламента шестого созыва был назначен и заместитель председателя. Им стал Олег Черкасов, который занимал этот пост в прошлом созыве. Отмечается, что он проявил себя грамотным и ответственным руководителем.
Кандидатуру Олега Черкасова поддержали большинство коллег. Не согласным с назначением был лишь депутат Михаил Гамбург. Он был против назначения якобы из-за неких сборов пожертвований, который проводил Олег Черкасов, и поинтересовался, может ли он предложить свою кандидатуру на этот пост. Однако, по Регламенту городского парламента, выдвинуть кандидатуру на должность вице-спикера городского парламента может только сам спикер либо фракции. Но ранее Габург не предлагал фракции свою кандидатуру.
В свою очередь, Олег Черкассов пояснил, что пожертвования на нужды партии были добровольными, что преступлением не является. Вице-спикер отметил задачи парламентариев, в частности то, что городская Дума также поддерживает трудоустройство бойцов, вернувшихся с СВО.
«Это наша приоритетная задача и трудоустроенные защитники Отечества уже есть. Отмечу также, что мы в городском парламенте постоянно оказываем поддержку, собираем и передаем гуманитарную помощь нашим бойцам в зону СВО», — выступил вице-спикер Олег Черкасов.