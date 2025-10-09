Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зампредседателя Воронежской горДумы снова назначили Олега Черкасова

Ранее он показал себя ответственным и грамотным руководителем.

Источник: Воронежская городская Дума / личный архив

Помимо избрания спикера Воронежского городского парламента, на первом заседании городского парламента шестого созыва был назначен и заместитель председателя. Им стал Олег Черкасов, который занимал этот пост в прошлом созыве. Отмечается, что он проявил себя грамотным и ответственным руководителем.

Кандидатуру Олега Черкасова поддержали большинство коллег. Не согласным с назначением был лишь депутат Михаил Гамбург. Он был против назначения якобы из-за неких сборов пожертвований, который проводил Олег Черкасов, и поинтересовался, может ли он предложить свою кандидатуру на этот пост. Однако, по Регламенту городского парламента, выдвинуть кандидатуру на должность вице-спикера городского парламента может только сам спикер либо фракции. Но ранее Габург не предлагал фракции свою кандидатуру.

В свою очередь, Олег Черкассов пояснил, что пожертвования на нужды партии были добровольными, что преступлением не является. Вице-спикер отметил задачи парламентариев, в частности то, что городская Дума также поддерживает трудоустройство бойцов, вернувшихся с СВО.

«Это наша приоритетная задача и трудоустроенные защитники Отечества уже есть. Отмечу также, что мы в городском парламенте постоянно оказываем поддержку, собираем и передаем гуманитарную помощь нашим бойцам в зону СВО», — выступил вице-спикер Олег Черкасов.