Мишустин: за десять лет агропром в России вырос более чем на 50%

Глава российского кабмина Михаил Мишустин выступил с заявлением, что агропромышленный комплекс страны за 10 лет вырос более чем на 50%.
«За десять лет агропром в России увеличился более чем на 50%. Он стал более технологически продвинутым и конкурентоспособным», — сказал Мишустин на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень».
Кроме того, премьер-министр отметил, что глава государства Владимир Путин ранее неоднократно отмечал вклад россиян в возрождение сельского хозяйства, которое стало одним из столпов укрепления суверенитета страны.
Отметим, в 2025 году выставка «Золотая осень» проходит 27-й раз, она продлится до 11 октября. Главной темой этого года стала цифровизация аграрного сектора.