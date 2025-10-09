Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин: за десять лет агропром в России вырос более чем на 50%

Премьер-министр РФ подчеркнул, что сельское хозяйство стало одним из столпов укрепления суверенитета страны.

Источник: Аргументы и факты

Глава российского кабмина Михаил Мишустин выступил с заявлением, что агропромышленный комплекс страны за 10 лет вырос более чем на 50%.

«За десять лет агропром в России увеличился более чем на 50%. Он стал более технологически продвинутым и конкурентоспособным», — сказал Мишустин на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень».

Кроме того, премьер-министр отметил, что глава государства Владимир Путин ранее неоднократно отмечал вклад россиян в возрождение сельского хозяйства, которое стало одним из столпов укрепления суверенитета страны.

Отметим, в 2025 году выставка «Золотая осень» проходит 27-й раз, она продлится до 11 октября. Главной темой этого года стала цифровизация аграрного сектора.