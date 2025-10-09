Ричмонд
Управляемые бомбы уничтожили переправу ВСУ под Купянском

По информации источников, под удар попала переправа противника в районе села Осиново.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились снятые с дрона кадры уничтожения переправы ВСУ под Купянском.

По информации военных Telegram-каналов, удар нанесен по понтонной переправе через реку Оскол в районе села Осиново в целях нарушения логистики противника на купянском направлении.

Сообщается, что для поражения цели были применены управляемые бомбы ФАБ-500. Судя по опубликованному видео, по переправе ударили не менее двух таких бомб.

Ранее стало известно об уничтожении российскими военными использовавшегося противников моста через реку Бахмутка под Северском.