Управляемые бомбы уничтожили переправу ВСУ под Купянском

В Сети появились снятые с дрона кадры уничтожения переправы ВСУ под Купянском.
По информации военных Telegram-каналов, удар нанесен по понтонной переправе через реку Оскол в районе села Осиново в целях нарушения логистики противника на купянском направлении.
Сообщается, что для поражения цели были применены управляемые бомбы ФАБ-500. Судя по опубликованному видео, по переправе ударили не менее двух таких бомб.
Ранее стало известно об уничтожении российскими военными использовавшегося противников моста через реку Бахмутка под Северском.