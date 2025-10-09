В Газе заявили об ударах после заключения сделки с Израилем

«С момента объявления прошлым вечером о соглашении по предлагаемому режиму прекращения огня сообщалось о нескольких взрывах, в особенности в районах на севере Газы», — цитирует агентство слова одного из чиновников службы Мохаммеда аль-Мугайира.
