В Газе заявили об ударах после заключения сделки с Израилем

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Служба гражданской обороны Газы сообщила о нескольких ударах по полуэксклаву после объявления о договоренности между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию в секторе, передает агентство Франс Пресс.

Источник: AP 2024

«С момента объявления прошлым вечером о соглашении по предлагаемому режиму прекращения огня сообщалось о нескольких взрывах, в особенности в районах на севере Газы», — цитирует агентство слова одного из чиновников службы Мохаммеда аль-Мугайира.

