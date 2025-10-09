Путин подарил президенту Таджикистана книгу «Таджики»

Президент России Владимир Путин во время визита в Душанбе подарил лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону редкое издание книги «Таджики» и картину «Таджикские друзья» советского художника Макса Бирштейна. Об этом в четверг, 9 октября, сообщила пресс-служба Кремля.
Администрация президента опубликовала видео встречи, прошедшей перед неформальным обедом в ботаническом саду «Ирам». Путин отметил, что книга посвящена истории таджикского народа, всего существует 25 таких экземпляров.
Рахмон поблагодарил российского лидера и назвал презент «самым хорошим подарком», передает Telegram-канал Кремля.
Путин 8 октября прибыл в Республику Таджикистан с государственным визитом. В рабочую программу включено участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседание Совета глав государств СНГ. Лидеры государств обсудят вопросы развития российско-таджикских отношений, стратегического партнерства и союзничества в различных областях.
1 сентября текущего года Путин приезжал в Пекин. Рабочий день президента России в китайском городе Тянцзин продлился 14 часов: он начался около 11:00 и закончился после полуночи по пекинскому времени.