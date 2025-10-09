Российские военнослужащие ликвидировали штурмовую группу ВСУ в районе села Андреевка Сумской области Украины, сообщается в Telegram-канале группировки войск «Север» «Северный Ветер».
«Подразделения морской пехоты группировки “Север” отразили атаку штурмовой группы 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ходе огневого поражения она была полностью уничтожена», — говорится в публикации.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев проинформировал, что в Сумской области попал под удар полигон Высшего артиллерийского училища, с прошлого года являющийся укрепрайоном ВСУ.