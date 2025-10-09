Экс-помощница Байдена Тара Рид: чувствую себя в России в безопасности

«Я работаю на RT, пишу книги, хочу преподавать в Академии RT. Очень хочу выучить русский язык и больше узнать о культуре. Мечтаю о даче, саде, курах. В США я потеряла всё — даже машину. Финансово начинаю с нуля, но здесь я чувствую себя в безопасности и уверена, что жизнь налаживается. В России удобная транспортная система, хорошее жильё и медицина. Для меня это чудесное место для новой жизни», — сказала Тара Рид в интервью aif.ru.