Экс-помощница Байдена Тара Рид: чувствую себя в России в безопасности

Бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид, получившая российское гражданство, рассказала, что чувствует себя в России в безопасности и начинает новую жизнь, работая на RT.

Источник: Аргументы и факты

Получившая российское гражданство бывшая помощница Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид рассказала в интервью aif.ru, что чувствует себя в безопасности, живя в России.

«Я работаю на RT, пишу книги, хочу преподавать в Академии RT. Очень хочу выучить русский язык и больше узнать о культуре. Мечтаю о даче, саде, курах. В США я потеряла всё — даже машину. Финансово начинаю с нуля, но здесь я чувствую себя в безопасности и уверена, что жизнь налаживается. В России удобная транспортная система, хорошее жильё и медицина. Для меня это чудесное место для новой жизни», — сказала Тара Рид в интервью aif.ru.

Бывшая помощница американского политика отдельно похвалила столицу России Москву за архитектуру, метро и атмосферу.

Бывшая помощница Джо Байдена получила российское гражданство в 2023 году.

Тара Рид заявила, что подвергалась преследованию и угрозам со стороны американских властей после своих обвинений против Джо Байдена.

