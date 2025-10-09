Степашин: удары Tomahawk будут расценены как военные действия США против РФ

Применение американских крылатых ракет «Томагавк» киевским режимом будет расцениваться началом военных действий США против России, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
Так он прокомментировал возможные поставки Украине этого оружия. Экс-глава правительства не стал давать прогнозов, решится ли Вашингтон на такой шаг.
«Совершенно очевидно будет, что это, по сути дела, военные действия США против России. Я военный человек, украинцы не смогут ими управлять — ни по наводке, ни по обслуживанию», — отметил Степашин, которого цитирует ТАСС.
Он предупредил, что Россия будет сбивать «Томагавки» в случае их применения Киевом. Степашин также добавил, что Трамп «не зря пошутил» на тему того, что ему необходимо понять, как украинская сторона собирается использовать это оружие.
Напомним, ранее руководитель программы российских исследований вашингтонского Центра имени Генри Стимсона Питер Слезкин выразил мнение, что заявления властей США о возможных поставках «Томагавков» киевскому режиму «в основном» являются блефом. Эксперт считает, что американские власти якобы по-прежнему желают восстановить отношения с Россией.