Ермаков: бойцы РФ заняли восточную часть Ямполя под Красным Лиманом

По информации военкора, подразделения РФ взяли под контроль железнодорожную станция в районе поселка.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся на краснолиманском направлении российским бойцам удалось занять восточную часть поселка Ямполь, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«По оперативным данным, наши войска … заняли восточную часть поселка, продвинувшись в квартале улицы Партизанской вплоть до устья водоема», — написал он.

Военкор сообщил также о переходе под контроль российских войск железнодорожной станции 438-й километр.

Напомним, накануне стало известно о занятии бойцами РФ железнодорожного остановочного пункта Медовый, расположенного в трех километрах от Ямполя. Сообщалось о продвижении российских подразделений вдоль железнодорожных путей к Красному Лиману.