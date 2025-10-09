Ермаков: бойцы РФ заняли восточную часть Ямполя под Красным Лиманом

Продвигающимся на краснолиманском направлении российским бойцам удалось занять восточную часть поселка Ямполь, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным данным, наши войска … заняли восточную часть поселка, продвинувшись в квартале улицы Партизанской вплоть до устья водоема», — написал он.
Военкор сообщил также о переходе под контроль российских войск железнодорожной станции 438-й километр.
Напомним, накануне стало известно о занятии бойцами РФ железнодорожного остановочного пункта Медовый, расположенного в трех километрах от Ямполя. Сообщалось о продвижении российских подразделений вдоль железнодорожных путей к Красному Лиману.