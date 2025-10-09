Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ynet: ЦАХАЛ будет контролировать 53% Газы на первом этапе соглашения

На первом этапе соглашения ЦАХАЛ сохранит контроль над большей частью Газы.

Портал Ynet сообщил, что Армия обороны Израиля сохранит контроль над значительной частью территории сектора Газа. Согласно опубликованной информации, после отвода к согласованным линиям под контролем ЦАХАЛ останется примерно 53% территории сектора.

В сообщении уточняется, что этот показатель примерно на 4% меньше, чем было включено в так называемую «желтую линию» президента США Дональда Трампа.

Портал также информирует о сроках рассмотрения мирного плана. Утверждение первого этапа соглашения о прекращении огня и сделки по заложникам запланировано на 9 октября. Сначала вопрос будет рассмотрен кабинетом по политическим вопросам и безопасности в 15:00 по местному времени, а затем, через час, на пленарном заседании правительства.

Прежде Трамп сообщил о заключении первой фазы соглашения между Израилем и движением ХАМАС по урегулированию конфликта в секторе Газа. Американский лидер указал, что это означает скорейшее освобождение всех заложников. Он также подчеркнул, что Израиль выведет свои войска до заранее согласованной линии.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше