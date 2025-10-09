Ynet: ЦАХАЛ будет контролировать 53% Газы на первом этапе соглашения

Портал Ynet сообщил, что Армия обороны Израиля сохранит контроль над значительной частью территории сектора Газа. Согласно опубликованной информации, после отвода к согласованным линиям под контролем ЦАХАЛ останется примерно 53% территории сектора.
В сообщении уточняется, что этот показатель примерно на 4% меньше, чем было включено в так называемую «желтую линию» президента США Дональда Трампа.
Портал также информирует о сроках рассмотрения мирного плана. Утверждение первого этапа соглашения о прекращении огня и сделки по заложникам запланировано на 9 октября. Сначала вопрос будет рассмотрен кабинетом по политическим вопросам и безопасности в 15:00 по местному времени, а затем, через час, на пленарном заседании правительства.
Прежде Трамп сообщил о заключении первой фазы соглашения между Израилем и движением ХАМАС по урегулированию конфликта в секторе Газа. Американский лидер указал, что это означает скорейшее освобождение всех заложников. Он также подчеркнул, что Израиль выведет свои войска до заранее согласованной линии.