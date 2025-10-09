Михаил Котюков: «Необходимо повышать качество создаваемых семян и гибридов»

Оно состоялось в рамках XXVII агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025» в Москве. Представители власти, науки и бизнеса обсудили реализацию нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Михаил Котюков отметил, что сегодня важно решить, в какой сфере Россия готова создавать для мирового рынка уникальные продукты. Мы должны понимать, какие сорта, минеральные удобрения, биопрепараты, породы животных станут нашими чемпионами на глобальном рынке.
Кроме того, обеспечивая продовольственную безопасность, ни в коем случае нельзя снизить уже достигнутый уровень, необходимо повышать качество создаваемых семян и гибридов, — считает глава Красноярского края.
Также он подчеркнул, что учебные заведения должны готовить востребованных специалистов.
Добавим, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что к 2030 году Россия должна обеспечивать себя семенами отечественной селекции на 75%, племенным маточным поголовьем молочного крупного рогатого скота — на 72%, племенной продукцией в птицеводстве — на 10%.